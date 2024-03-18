20-летняя калужанка стащила карту у пенсионерки и пойдет под суд

Девушке грозит до шести лет колонии за кражу, сообщили в понедельник, 18 марта, в управлении МВД по Калужской области. Ранее она уже была судима.

По версии следствия, она следила за пенсионеркой, подсмотрела в магазине ее пин-код, а потом вытащила карту из сумки.

С чужого счета молодая калужанка сняла 60 000 рублей.