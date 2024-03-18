В Ферзиково угонщик не смог далеко уехать на чужой машине

Полицией задержан 22-летний молодой человек, рассказали 18 марта в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, ночью он заметил незапертую машину, с помощью замыкания проводов ее завел, но далеко не смог отъехать, так как сработала блокировка руля.

За попытку угона ему грозит до пяти лет лишения свободы.