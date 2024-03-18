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Жительница Калужской области незаконно обналичила материнский капитал

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2024 12:26 0 195
Жительница Калужской области незаконно обналичила материнский капитал

Теперь 36-летней женщине грозит до шести лет колонии, сообщили в понедельник, 18 марта, в региональном управлении МВД.

Уголовное дело возбудили в Сухиничском районе. Там подозреваемая предоставила документы, что якобы собирается за счет материнского капитала улучшить жилищные условия. Однако на самом деле потратила 453 тысячи рублей на свои цели.

Сейчас ведется расследование.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2024 12:26 0 195
Тэги: криминал
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