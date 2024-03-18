Жительница Калужской области незаконно обналичила материнский капитал

Теперь 36-летней женщине грозит до шести лет колонии, сообщили в понедельник, 18 марта, в региональном управлении МВД.

Уголовное дело возбудили в Сухиничском районе. Там подозреваемая предоставила документы, что якобы собирается за счет материнского капитала улучшить жилищные условия. Однако на самом деле потратила 453 тысячи рублей на свои цели.

Сейчас ведется расследование.