Трое калужан заманили москвича в Пучково и ограбили

На днях суд вынес виновникам приговор, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Все произошло в январе прошлого года. Калужане позвали жителя столицы к себе вместе отдохнуть. Москвича встретили на вокзале и отвезли в Пучково. Там гостю начали угрожать пневматическим пистолетом, забрали мобильный телефон и перевели с чужого счета себе 12 тысяч рублей.

Двое разбойников отправятся в колонию на шесть лет, один – на пять.