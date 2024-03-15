В Калужской области задержали террориста, планировавшего взрывы в Брянске

21-летний мужчина приехал из Краснодарского края, рассказали в пятницу, 15 марта, в региональном управлении ФСБ.

В Калужской области в тайнике он взял взрывные устройства и заложил возле входов в административные здания. Однако взрывов удалось избежать.

Молодому человеку грозит до 20 лет колонии по статьям о терроризме и незаконном использовании взрывчатки. Сейчас ведется расследование.