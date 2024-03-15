Пьяному водителю в Медыни грозит два года колонии

Уголовное дело направлено в суд, сообщили 15 марта в прокуратуре Калужской области.

35-летний мужчина ехал нетрезвым за рулем машины в декабре прошлого года. Ранее его уже штрафовали за такое же нарушение по административной статье.

На автомобиль наложен арест.