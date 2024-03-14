В Калужской области любитель дикорастущей конопли попал под следствие

Прокуратура Хвастовичского района направила в суд уголовное дело, которое возбудили в отношении 23-летнего местного жителя. Его обвиняют в хранении наркотиков.

По версии полиции, молодой человек в 2023 году нашел около своего дома кусты дикорастущей конопли. Он собрал зерна и отнес к себе домой.

Силовики нашли у мужчины дома 42 грамма наркотиков. Ему грозит до трех лет лишения свободы.