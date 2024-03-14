В Калуге отказали в досрочном освобождении мужчине, устроившему разбойное нападение

Суд отказал в условно-досрочном освобождении 44-летнему мужчине, который в 2020 году устроил разбойное нападение. В четверг, 14 марта, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Прокурор в судебном заседании просил суд отказать в удовлетворении ходатайства в связи с отсутствием достаточных оснований, указывающих на исправление осужденного, поскольку в период отбывания наказания им неоднократно допущены нарушения установленного порядка отбывания наказания, ущерб, причиненный преступлением, потерпевшей стороне возмещен не в полном объеме, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.