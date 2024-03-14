В Калужской области 20-летнему пьяному гонщику грозит 7 лет колонии

В июле 2023 года в Ульяновском районе Калужской области в аварии пострадала 19-летняя девушка. В четверг, 14 марта, дело водителя автомобиля передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Во время следствия выяснилось, что молодой человек сел за руль «Лады Приоры» пьяным. Он ехал по дороге в селе Ульяново на большой скорости и влетел в забор. После этого машина перевернулась.

Гонщику грозит до 7 лет лишения свободы.