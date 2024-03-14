Бывшего полицейского осудили в Калужской области

Мужчину, который руководил отделом ГИБДД в Кирове, признали виновным в получении взятки, превышении полномочий и служебном подлоге, рассказали в прокуратуре.

В 2022 году виновник давал указания своим подчиненным не составлять протоколы за нарушения, которые совершали на дорогах знакомые начальника. Также он сфальсифицировал материалы дела за взятку в 40 000 рублей.

Бывшего полицейского отправили в колонию на четыре года. Кроме того, он должен выплатить штраф в 400 тысяч рублей.