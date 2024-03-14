Калужанин пытался убить знакомого на пороге его квартиры

Инцидент произошел 13 марта, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 34-летний калужанин таил обиды на своего 37-летнего знакомого, пришел к нему домой с ножом и на пороге ударил три раза в грудь и живот.

Врачам удалось спасти пострадавшего.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.