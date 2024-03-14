В Калуге воровали газовые котлы из новостроек

Задержаны двое подозреваемых. Одному из мужчин 35 лет, другому – 19, сообщили 14 марта в полиции.

По версии следствия, они приезжали к новостройкам, вскрывали двери еще не заселенных квартир и срезали котлы.

На данный момент известно о четырех таких случаях. Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей.

Калужанам за кражу грозит до двух лет лишения свободы.