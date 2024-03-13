Калужанина посадили на 7 лет за продажу наркотиков

28-летний мужчина оставлял закладки в разных частях города. Его задержали в ноябре прошлого года, в тайнике полиция обнаружила 45 свертков с запрещенным веществом.

Как рассказали 13 марта в прокуратуре Калужской области, виновник учился на журналиста, но потом бросил университет. После этого занимался грузоперевозками.

- Обещания в сети Интернет легкого заработка являются для людей, попавших в такую ловушку, прямой дорогой в места лишения свободы, - прокомментировали в прокуратуре.