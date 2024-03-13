19-летний калужанин избил незнакомца возле ночного клуба

О возбуждении уголовного дела в среду, 13 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, молодой калужанин возле развлекательного заведения стал свидетелем конфликта между парнем и девушкой и решил вмешаться. Он достал телескопическую палку и несколько раз ударил оппонента. Тот упал на землю, и 19-летний калужанин ударил его еще и кулаком.

Пострадавший поехал домой, но на следующий день почувствовал себя плохо и обратился к врачу.

Калужанину грозит до двух лет лишения свободы.