Пьяного водителя наказали в Калужской области

38-летнему мужчине вынесли приговор в Сухиничском районе, сообщили 12 марта в полиции.

Он ехал за рулем машины и попался инспекторам. Проверка показала, что это уже не первое такое нарушение автомобилиста.

Его приговорили к 280 часам обязательных работ. За руль мужчине нельзя садиться в течение трех лет.