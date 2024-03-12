Должника по алиментам наказали принудительными работами

Суд вынес приговор в Козельском районе.

Местный 38-летний житель долгое время не платил алименты на своих детей. Общая сумма задолженности составила 1,17 миллиона рублей, рассказали 12 марта в прокуратуре Калужской области.

По уголовной статье его приговорили к шести месяцам лишения свободы. Но потом наказание заменили на принудительные работы на такой же срок.