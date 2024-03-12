В Калужской области ревнивец едва не убил жену

В Козельском районе на 35-летнего местного жителя возбудили уголовное дело после того, как он угрожал убить свою жену. Об этом сообщили в пресс-службе полиции по Калужской области во вторник, 12 марта.

Как стало известно, подозреваемый приревновал женщину и поругался с ней. Он несколько раз ударил ее, а затем стал угрожать ей ножом.

Пострадавшая убежала из квартиры к своей матери. Та отвела дочь в больницу.

Расследование продолжается. Ревнивцу грозит до двух лет колонии.