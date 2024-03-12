Срок за найденные в лесу артиллерийские снаряды грозит жителю Калужской области

Мужчина из Мосальского района обнаружил боеприпасы времен Великой Отечественной войны, но не стал вызывать спасателей.

Он отвез снаряды домой и хранил их там, рассказали 12 марта в полиции.

По уголовной статье ему грозит от шести до восьми лет лишения свободы.