В Калуге на два месяца арестовали студента, который готовил теракт в суде

19-летний молодой человек собирался взорвать районный суд на улице Кутузова, сообщили 11 марта в объединенной пресс-службе судов региона.

Самодельное взрывное устройство он собирал в комнате общежития.

Подозреваемый отправлен в СИЗО до 9 мая. Потом этот срок может быть продлен на время следствия.