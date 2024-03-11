29-летняя калужанка ножом ударила мужа в живот

Теперь женщине грозит до 10 лет колонии, сообщили 11 марта в прокуратуре Калужской области.

Конфликт произошел в Калуге на улице Новой в декабре прошлого года.

По версии следствия, супруги были пьяны и поссорились. В какой-то момент женщина схватила нож и ударила мужа в живот.

Пострадавшего удалось спасти, но травмы у него оказались тяжелыми.