В Калуге 19-летний студент собирался взорвать здание суда

О задержании молодого человека в понедельник, 11 марта, сообщил телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, студент университета путей сообщения по заданию исламских террористов собирался подорвать здание районного суда на улице Кутузова. У задержанного в телефоне нашли переписку с куратором, а также материалы для изготовления взрывного устройства.

По информации телеграм-канала «База», силовики задержали 19-летнего студента в общежитии на улице Вилонова.

Сообщается, что он не смог собрать взрывное устройство ацетона, селитры и других компонентов.

«База» рассказала, что в прошлом году молодой человек принял ислам и хотел совершить теракт на религиозной почве.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.