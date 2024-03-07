Закладчика наркотиков судят в Калужской области

36-летнему мужчине из Подмосковья грозит до 20 лет колонии, сообщили в четверг, 7 марта, в прокуратуре.

По версии следствия, он получал крупные партии наркотиков в Обнинске, а потом оставлял в закладках в разных районах области.

При задержании у мужчины нашли 37 граммов синтетических веществ в 63 свертках.