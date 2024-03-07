В Калужской области убили террористов, готовивших нападение на синагогу в Москве

В четверг, 7 марта, ФСБ сообщила, что в нашем регионе действовала ячейка запрещенной в России организации «Вилаят Хорасан».

Силовики рассказали, что преступники оказали сопротивление и были убиты при задержании.

Подробности об этом деле пока не раскрываются.