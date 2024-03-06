В Калуге женщину убили и сожгли в подъезде жилого дома

Прокуратура направила дело в суд, сообщили 6 марта в региональном ведомстве. Обвиняемым проходит 38-летний калужанин.

Трагедия произошла 20 июня прошлого года.

- Обвиняемый находился около дома № 3 по улице Кибальчича вместе со знакомыми мужчинами и распивал спиртное, - рассказали подробности в Следственном комитете. - К ним подошла 51-летняя жительница соседнего подъезда, сделала замечание и стала снимать происходящее на телефон. В дальнейшем обвиняемый и потерпевшая зашли в подъезд дома, где между ними продолжился конфликт, и мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения. После совершения убийства мужчина облил тело погибшей воспламеняющейся жидкостью и поджег.

Мужчине грозит до 15 лет колонии.