17-летний калужанин собирался сжечь электрическую подстанцию

Молодого человека признали виновным в подготовке теракта, сообщили 6 марта в региональном управлении ФСБ.

Как пояснили силовики, калужанин является сторонником идеологии массовых убийств и неонацизма.

Суд приговорил его к шести годам воспитательной колонии для несовершеннолетних.