Ревнивая 21-летняя калужанка разрезала паспорт своего парня

Теперь девушке грозит год колонии. О возбуждении уголовного дела о повреждении документа сообщили в среду, 6 марта, в управлении МВД по Калужской области.

Калужанка взялась за ножницы, когда узнала, что ее молодой человек общается с другой девушкой.

Парень, увидев разрезанный паспорт, пошел с заявлением в полицию.