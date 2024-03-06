Житель Калужской области разбил кувалдой мотоцикл и сжег его

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Преступление произошло в деревне Высокое Думиничского района. 46-летний мужчина поссорился со знакомым, пришел к его дому, укатил припаркованный мотоцикл «Минск», разбил его кувалдой, а потом сжег.

Сейчас завершилось расследование уголовного дела, рассказали в прокуратуре Калужской области.