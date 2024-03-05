В Калуге поймали двух закладчиков

По версии полиции два местных жителя получали крупные партии наркотиков. После этого мужчины распределяли их по маленьким закладкам и прятали их в укромных местах.

Дилеров удалось задержать. Силовики нашли у них гашиш массой 286 граммов и 289 граммов.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под стражей.