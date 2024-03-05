Пожилая калужанка хотела обезопасить накопления, но лишилась денег и машины

Жительница Калуги поверила мошенникам, что ее личные данные украли и пытаются оформить на нее несколько займов. Об этом рассказали в региональной пресс-службе УМВД во вторник, 5 марта.

Преступники убедили женщину снять деньги с карты и перевести на якобы безопасный счет.

Этого мошенникам показалось мало. Они убедили старушку, что ее машину хотят продать, и чтобы избежать этого, надо успеть сделать то же самое, но быстрее злоумышленников.

Пенсионерка не только продала машину, но и перечислила всю выручку мошенникам.

Женщина рассказала о случившемся родственникам, которые поняли, что она стала жертвой преступников.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут.