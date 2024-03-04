Житель Сухиничей допился до потери машины

В январе 40-летний мужчина ехал пьяным по деревне Воронеты, сообщили в понедельник в прокуратуре Калужской области.

Ранее этот человек уже попадался пьяным за рулем.

По уголовной статье ему назначили 200 часов обязательных работ и лишение прав на три года. А «Шевроле Ниву» конфисковали в доход государства.