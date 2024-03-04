Калужанка ногой в грудь ударила полицейского

Уголовное дело возбудили в Сухиничском районе, сообщили в Следственном комитете. Подозреваемой 27 лет.

По версии следствия, она была пьяна, не захотела садиться в служебный автомобиль и ногой ударила в грудь полицейского. После этого женщина оскорбила сотрудника МВД и оторвала у него погоны.

Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.