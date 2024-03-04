Житель Калужской области ножом угрожал жене, требуя ключи от машины

Уголовное дело возбудили в Козельском районе, рассказали 4 марта в полиции.

Конфликт произошел, когда пьяный мужчина хотел на машине поехать в магазин за добавкой. Жена отказалась ему давать ключи от авто.

Своего он добился только когда взял нож, приставил к шее супруги и начал угрожать убийством.

Когда мужчина уехал, женщина вызвала полицию.