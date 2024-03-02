За интимное видео с калужанином девушка выманила у него 75 тысяч рублей

О возбуждении уголовного дела 1 марта рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Мужчина познакомился в интернете с девушкой и по видеосвязи с ней общался. Дело дошло до интимных моментов. Каких именно, в полиции не уточняют. Но сразу после сеанса жителю Калуги пришло сообщение, что он должен перевести 75 тысяч рублей, а то запись опубликуют в сети.

Обеспокоенный мужчина отправил деньги. Потом девушка с пособниками стали требовать еще 30 тысяч. Но денег у калужанина уже не было, и он пошел в полицию.

Сейчас ведется расследование уголовного дела о вымогательстве. Виновников ищут.