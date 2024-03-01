Последнему члену банды вынесли приговор за жестокое нападение в Калужской области

Поставлена точка в деле о жестоком нападении в селе Учхоз Дзержинского района, которое произошло летом 2017 года.

29-летнего гражданина России, который скрывался в Таджикистане и был экстрадирован несколько месяцев назад, приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима, рассказали в пятницу в Следственном комитете.

Ранее другие пять членов банды получили от 9 до 14 с половиной лет лишения свободы. Еще троих осудили в Таджикистане – они проведут за решеткой от 12 до 20 лет.

Преступники ночью по наводке приехали в Учхоз, избили супружескую пару, а также отца женщины. Пожилой мужчина от травм умер в больнице. Из дома похитили 400 тысяч рублей.