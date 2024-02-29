Калужанина осудили за убийство на улице Николо-Козинской

Преступление произошло в июле прошлого года. Двое мужчин выпивали в квартире и поссорились.

В результате 63-летний калужанин ножом несколько раз ударил своего знакомого. Тот умер от потери крови.

Виновника отправили в колонию строгого режима на 12 лет.