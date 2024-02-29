В Калуге руководитель учреждения образования попался на присвоении денег

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в четверг, 29 февраля, в прокуратуре региона.

По версии следствия, в 2018-2019 годах мужчина незаконно начислял максимально возможные премии своим сотрудникам, часть которых оставлял себе.

В общей сложности он присвоил 43 тысячи рублей. За это калужанину грозит до шести лет колонии.