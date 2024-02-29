Калужский пенсионер убил спящего сына электрическим током

Трагедия произошла в Сухиничах в июле прошлого года. Сейчас завершилось расследование, рассказали 29 февраля в Следственном комитете.

Пьяный 39-летний мужчина спал в пристройке. В этот момент его 73-летний отец подключил вилку с оголенными проводами, прижал к телу сына и держал, пока тот не умер.

- На допросе обвиняемый сообщил, что его сын был ранее судим, нигде не работал, и отец не одобрял его образ жизни, - пояснили в СК. - На этой почве между отцом и сыном регулярно происходили конфликты, в ходе которых мужчины избивали друг друга.

За убийство пожилому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.