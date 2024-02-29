В Калуге двое мужчин устроили стрельбу на входе в бар

Это началось после того, как их не пустили в питейное заведение охранники. Те посчитали, что клиенты и так уже изрядно выпили.

Тогда калужане достали травматический пистолет и несколько раз выстрелили в сторону охраны, рассказали 29 февраля в управлении Росгвардии по Калужской области.

Когда подозреваемые услышали, что на место едет патрульная машина, она бросили пистолет в снег и убежали. Но вскоре нарушителей поймали.

Вместе с мужчинами был ребенок одного из них.

Сейчас проводится проверка.