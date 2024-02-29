После драки в баре молодому калужанину грозит 10 лет колонии

В четверг, 29 февраля, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, 23-летний житель Калуги пришел в бар и предложил угостить всех за свой счет. Другой посетитель в ответ сказал щедрому мужчине что-то неприятное, начался конфликт.

Молодой калужанин ударил оппонента по лицу, а потом начал бить стулом. Потом он ушел.

У пострадавшего зафиксировали тяжелые травмы. Сейчас ведется расследование.