Жителя Калужской области убили за то, что он не снял обувь

Трагедия произошла в Сухиничах в декабре. Сейчас завершилось расследование уголовного дела, рассказали в среду в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- 30-летний житель Сухиничей пришел домой к обвиняемому, - прокомментировали в СК. - Между ними произошел конфликт из-за того, что гость не снял обувь. Обвиняемый избил гостя, причинив телесные повреждения, повлекшие его смерть.

После этого преступник оттащил труп в мусорный контейнер рядом с домом.

41-летнему обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.