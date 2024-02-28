Калужанка попалась на мошенничестве с материнским капиталом

44-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в среду, 28 февраля, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, с помощью некой фирмы она получила 400 тысяч рублей на строительство дома, но никаких работ не провела, а деньги потратила.

Сейчас ведется расследование.