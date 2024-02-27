Калужанина посадили на 15 лет за развращение трех маленьких девочек

Отбывать наказание 56-летний мужчина будет в колонии особого режима, сообщили 26 февраля в объединенной пресс-службе судов региона.

Преступление произошло летом 2022 года на одной из детских площадок города.

Что именно он сделал, пока не сообщается. Уточняется лишь, что пострадали девочки 8, 9 и 10 лет.