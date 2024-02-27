Дальнобойщику оставили приговор за убийство студентки в Тарусе

Преступление произошло летом 2005 года, а нашли преступника лишь спустя 15 лет.

В прошлом году суд приговорил 58-летнего мужчину из Ставропольского края к 12 годам колонии строгого режима. Он пытался обжаловать приговор, но областной суд оставил решение без изменений, рассказали 27 февраля в прокуратуре.

Убийство 18-летней студентки произошло в ночь на 25 июля 2005 года. Жуткое преступление произошло на улице Ленина. На следующее утро тело девушки с ножевыми ранениями, прикрытое ветками, нашли прохожие.

На месте преступления преступник оставил осколки разбитой бутылки с надписью: «Вина Ставрополья». На стекле был отпечаток ладони. Именно эта улика помогла найти убийцу.

Мужчина работал дальнобойщиком. В июле 2005 года он находился в Тарусе по работе вместе с напарником. Его отпечатки совпали со следами на бутылке. Кроме того, телефон погибшей использовался с сим-картой этого человека.