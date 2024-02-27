Калужанка прописала в квартире 27 строителей

За фиктивную регистрацию ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщили 27 февраля в полиции.

По словам женщины, она не брала с россиян деньги, а только хотела отблагодарить их за хороший ремонт дачи.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.