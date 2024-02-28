Мост через Протву отремонтируют в Калужской области

Работы пройдут в нынешнем году на дороге «Малоярославец-Боровск»-Обнинск в Боровском районе, сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

- Там будет проведено восстановление мостового полотна на проезжей части с устройством нового двухслойного покрытия, а также замена деформационных швов, - пояснили в минтрансе.

Ремонт запланирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».