Калужанин ножом ударил приревновавшую его подругу

Конфликт произошел во время застолья, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, 53-летний мужчина пришел туда вместе с женщиной. В какой-то момент ей не понравилось, что спутник уделяет внимание другой даме.

Они начали ссориться, и калужанин ножом пырнул в живот свою подругу.

Травмы у женщины оказались тяжелыми. Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.