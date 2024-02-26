В Калуге директор клининговой компании убил клиента

О завершении расследования уголовного дела в понедельник, 26 февраля, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Все началось в июле прошлого года. Калужанин в подъезде своего дома поссорился с женщиной, которая мыла там пол, и применил к ней физическую силу.

На следующий день 31-летний директор клининговой компании приехал домой к обидчику его сотрудницы и дважды его ударил. От полученных травм пострадавший спустя месяц умер в больнице.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.