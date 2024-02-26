Житель Калужской области избил подростка на детской площадке

В понедельник, 26 февраля, стало известно о завершении расследования уголовного дела. Прокуратура направила материалы в суд.

Инцидент произошел в Тарусском районе. По версии следствия, 41-летний мужчина несколько раз ударил 14-летнего мальчика. У ребенка зафиксировали легкие травмы.

О причинах конфликта пока ничего не сообщается.

Подозреваемому грозит до года исправительных работ.