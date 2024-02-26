Калужанин поджег квартиру, в которой жил

35-летний мужчина вспылил во время ссоры с сожительницей, сообщили 26 февраля в полиции.

Женщина предъявляла претензии, что он много пьет.

В итоге выгорела одна из комнат квартиры. Ущерб оценивается в 500 тысяч рублей.

Калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.