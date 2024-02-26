В Калуге 21-летнего мужчину до смерти избили на улице

Он вместе с 39-летним знакомым выпивал в ночь на 24 февраля в баре на улице Московской. Потом мужчины поссорились.

Сначала старший товарищ избил молодого калужанина около бара, рассказали в Следственном комитете.

Потом они дошли до улицы Труда, где подозреваемый нанес еще несколько ударов и убежал.

21-летний калужанин умер от черепно-мозговой травмы.

Сейчас ведется расследование уголовного дела, подозреваемый задержан.